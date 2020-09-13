Німецький вірусолог каже, що безсимптомні хворі на COVID-19 не несуть загрози

Директор Інституту вірусології та досліджень ВІЛ-інфекції в Боннському університеті Гендрік Стрік вважає, що інфекції без симптомів не шкодять суспільству, і у цьому зв'язку виступає за зміну стратегії боротьби з коронавірусом.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag, передає кореспондент Укрінформу.

"Оцінюючи ситуацію, ми не повинні обмежуватися "чистою" кількістю інфекцій", - сказав Штрек.

Він апелює до того, що попри значне зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом у Німеччині та Європі не спостерігається збільшення смертності. За його словами, з соціального погляду інфекція без симптомів не завжди є шкідливою, адже чим більше людей заражаються і не мають симптомів, тим сильніший - принаймні на короткий проміжок часу - вони мають імунітет і не можуть сприяти поширенню пандемії.

"Ми не можемо дозволити життю зупинитися. Важливо зазначити, що ніхто - ні політики, ні вірусологи, ні епідеміологи - не знає єдиного правильного способу боротьби з пандемією. Ми можемо лише випробувати щось, і також повинні вміти робити помилки", - додав Штрек.

Він переконаний, що під час другої хвилі пандемії стратегія боротьби з вірусом має бути трохи іншою, зокрема, не треба запроваджувати жорсткі карантинні обмеження, хоча гігієнічні норми й далі відіграватимуть важливу роль.

Станом на 12 вересня в Німеччині підтверджено 259 428 випадків інфікування, зокрема за останню добу 9 488. Померло за весь час 9 349 людей.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 28 967 392 випадки коронавірусу, зокрема 925 081 летальний, одужали 20 846 098 осіб.

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