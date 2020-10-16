Ізраїль послабить частину коронавірусних обмежень

Уряд Ізраїлю послабить деякі обмеження, запроваджені під час загальнонаціонального коронавірусного блокування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Кабмін країни проголосував за відновлення роботи дитячих садків та дошкільних установ для дітей до шести років, дозволив деяким підприємствам, які не мають постійних відвідувачів, знову відкритися і скасував обмеження на пересування в межах 1000 метрів від будинку.

Всі ці обмеження скасують у неділю.

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18 вересня Ізраїль запровадив друге загальнонаціональне блокування, оскільки в країні спостерігалося зростання кількості хворих на коронавірус. Закривалися школи, ресторани і готелі, а також інші підприємства. Запровадження карантинних обмежень сприяло зменшенню кількості заражень з 9 тисяч нових випадків на день до приблизно 2 тисяч. Наразі в країні зафіксовано 300 201 випадок коронавірусу.

Фото: haaretz.com