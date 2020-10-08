Берлін посилює карантинні заходи

Сенат Берліна вирішив посилити обмежувальні заходи, щоб попередити подальше стрімке поширення COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Починаючи з суботи, 10 жовтня, і попередньо до 31 жовтня забороняється робота ресторанів/барів і торгових точок у нічний час – з 23:00 до 6:00. Виключення зроблено для нічних аптек, а також АЗС, яким не буде дозволятися продавати алкоголь вночі.

Обмеження торкнуться сфери контактів у нічні часи: збиратися, навіть на відкритому повітрі, можна буде лише п’ятьом особам або людям з двох домогосподарств.

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Влада Берліна розглядає приватні святкування та вечірки як основний шлях розповсюдження інфекції. Тому було прийняте рішення обмежити кількість учасників приватних вечірок та зустрічей: у закритих приміщеннях максимум 10 осіб.

Розмір штрафу за порушення правил збільшено, він складатиме 5000 євро.

У німецькій столиці напередодні було зафіксовано рекордне до цього часу число нових інфікувань – 2 404. До цього максим був зафіксований 11 квітня, тоді було 1 833. Перші жорсткі обмеження контактів у Берліні було застосовано 23 березня, дозволялося або спілкування членам одного домогосподарства або двом людям, якщо вони живуть по одному.

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За даними Інституту Роберта Коха, загалом у Німеччині за останню добу прибуло виявлено 2 828 нових інфікованих, загальне число з початку пандемії сягнуло 306 086, з яких одужали 267 700 осіб. Померли 9 572, у тому числі за останню добу – 16.

Фото: ЕРА