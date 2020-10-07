«Прогулянка» за €1000: в Італії збільшили штраф за відсутність маски

В Італії збільшили максимальну суму штрафу за відсутність маски у громадських місцях до 1000 євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

У постанові, схваленій італійським парламентом в середу і яка набуде чинності з четверга, вказується, що громадяни мають завжди носити маску, використовуючи її "навіть на відкритому повітрі, коли перебувають поряд з іншими людьми, які не належать до тієї ж сім'ї".

Водночас, штраф не передбачається, наприклад, за прогулянку у сільській місцевості зі своїм чоловіком/дружиною або сусідом по будинку без маски.

Діти до шести років і люди з особливими обмеженими можливостями звільнені від носіння маски, як і всі, хто тренується наодинці на відкритому повітрі.

При цьому дозволено знімати маску при вживанні їжі в ресторанах і кафе, які мають забезпечити відстань між клієнтами не менше метра.

Для перевірки дотримання правил на вулицях розгорнуті поліцейські патрулі.

Компанії, які не дотримуються санітарних правил, можуть бути оштрафовані на суму до 1000 євро і закриті на термін до 30 днів.

Раніше в Італії вимагали носити маски в громадських місцях - у приміщеннях і на відкритому повітрі - з 18:00 до 6:00. Максимальна сума штрафу становила 400 євро.

Станом на 7 жовтня в Італії зафіксовано 330 тисяч випадків COVID-19.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 36 125 202 випадки коронавірусу, зокрема 1 055 998 летальних, одужали 27 194 245 осіб.