COVID-19 у світі: понад 36 мільйонів випадків, одужали - 27,1 мільйона

Станом на ранок 7 жовтня у світі зафіксовано 36 044 751 випадок коронавірусу, зокрема 1 054 604 летальні випадки і 27 149 068 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу було зафіксовано вже 11 750 нових випадків і 547 нових смертей. Найбільша кількість - у Мексиці (4 828 хворих і 471 загиблих).

У США на сьогодні зареєстровано 7 722 746 випадків COVID-19, в Індії 6 757 131, а в Бразилії 4 970 953.