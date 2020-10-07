COVID-19 у світі: понад 36 мільйонів випадків, одужали - 27,1 мільйона
Укрінформ
Станом на ранок 7 жовтня у світі зафіксовано 36 044 751 випадок коронавірусу, зокрема 1 054 604 летальні випадки і 27 149 068 випадків одужання.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
За нову добу було зафіксовано вже 11 750 нових випадків і 547 нових смертей. Найбільша кількість - у Мексиці (4 828 хворих і 471 загиблих).
У США на сьогодні зареєстровано 7 722 746 випадків COVID-19, в Індії 6 757 131, а в Бразилії 4 970 953.