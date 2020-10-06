Депутатів Бундестагу зобов’язали носити маски, за порушення - штраф до €5 тисяч

Депутати та відвідувачі парламенту Німеччини з 6 жовтня муситимуть носити маски в приміщенні Бундестагу, інакше їм загрожує штраф до 5 тисяч євро.

Таке розпорядження, як повідомляє кореспондент Укрінформу, дав президент Бундестагу Вольфганг Шойбле.

Підставою, як пояснили в адміністрації законодавчого органу, стало збільшення кількості випадків інфікування COVID-19 у столиці ФРН.

Розпорядження діятиме до 17 січня. Вимога поширюється на всі зали, а також коридори та ліфти в будівлях Бундестагу. Парламентським групам «настійно рекомендовано» застосувати відповідні правила у приміщеннях, якими вони користуються.

З порушників можуть стягнути штраф у розмірі до 5 тисяч євро.

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Утім, з цього правила є винятки. Так, маску можна зняти, перебуваючи на відстані 1,5 метра від навколишніх. Доповідачам за трибуною у залі засідань також дозволено виступати з відкритим обличчям, це ж таки стосується й головуючих на пленарних засіданнях. Не потрібні маски на робочому місці за умови, що люди в кабінеті працюють на відстані не менше півтора метра одне від одного.