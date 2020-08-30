Противники карантину в Берліні спробували штурмувати Рейхстаг

У Берліні акції протесту проти карантинних обмежень переросли у сутички з поліцією - коли демонстранти спробували прорватися до будівлі Рейхстагу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Учасники акції протесту проти карантинних обмежень, яка відбулася у Берліні 29 серпня, під вечір прорвали загородження біля Рейхстагу. Деякі з них навіть устигли піднятися по сходах до будівлі, де засідає Бундестаг.

Зазначається, що серед демонстрантів були представники радикальних рухів, зокрема так звані "рейхсбюргери", які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Германської імперії.

У ході сутичок поліція була змушена застосувати газові балончики. Всередину будівлі протестувальники не потрапили.

Після цього правоохоронці заборонили подальше проведення акції та розчистили від протестувальників площу перед будівлею Рейхстагу.

Як повідомлялося, у Берліні на акції протесту зібралися близько 18 тисяч противників коронавірусних обмежень. Вони наполягають, що захищають свої свободи, адже, на їхню думку, правила карантину занадто суворі.

Фото: dpa