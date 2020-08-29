У Парижі і Лондоні - "антикарантинні" протести

У Парижі та Лондоні пройшли акції протестів проти заходів, які уряди країн вживають у боротьбі проти коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.

Сотні людей зібралися в Лондоні на Трафальгарській площі на демонстрацію проти заходів уряду Великої Британії щодо боротьби проти коронавірусу.

Демонстранти тримали транспаранти з написом "Обман COVID" і "Ніяких обов'язкових вакцин". Як зазначає видання, у Британії немає закону про обов'язкові щеплення.

Аналогічні протести пройшли і в французькій столиці.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у Берліні сьогодні пройшла масштабна акція протесту проти коронавірусних обмежень — на вулиці в обхід правил соціального дистанціювання вийшли близько 18 тисяч осіб.

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