У Берліні - масовий протест проти коронавірусних обмежень
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.
Поліція наказала протестувальникам розійтися, оскільки вони порушують правила соціального дистанціювання та інші карантинні заходи.
Протестувальники у свою чергу заявляють, що захищають свої свободи, які знаходяться під загрозою через «коронавірусні» обмеження. На їхню думку, правила карантину занадто суворі.
"Вирус - выдумка властей". С таким лозунгом вышли от 15 до 30 тысяч человек в Берлине на акцию против ограничительных мер. Смотрите видео нашего корреспондента из центра столицы. pic.twitter.com/RrNDusvsQf— DW на русском (@dw_russian) August 29, 2020
Як повідомляв Укрінформ, на початку серпня протест проти карантинних обмежень у Берліні також зібрав тисячі демонстрантів. Головною їх вимогою було скасування всіх протиепідемічних заходів.
Згідно з останніми даними Worldometer, з початку пандемії в Німеччині зафіксовано 242 189 випадків коронавірусу, з них 9 361- летальний. Одужали і 217 061 пацієнт. З другої половини серпня добовий приріст нових випадків інфекції в країні тримається в середньому на рівні 1 500.
Станом на ранок 29 серпня в світі зафіксовано 24 912 415 випадків коронавірусу, з них 841 335 - летальних, і 17 300 878 випадків одужання.
Фото: DW