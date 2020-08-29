У Берліні - масовий протест проти коронавірусних обмежень

У Берліні зібралися близько 18 тисяч противників коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.

Поліція наказала протестувальникам розійтися, оскільки вони порушують правила соціального дистанціювання та інші карантинні заходи.

Протестувальники у свою чергу заявляють, що захищають свої свободи, які знаходяться під загрозою через «коронавірусні» обмеження. На їхню думку, правила карантину занадто суворі.

"Вирус - выдумка властей". С таким лозунгом вышли от 15 до 30 тысяч человек в Берлине на акцию против ограничительных мер. Смотрите видео нашего корреспондента из центра столицы. pic.twitter.com/RrNDusvsQf — DW на русском (@dw_russian) August 29, 2020

Як повідомляв Укрінформ, на початку серпня протест проти карантинних обмежень у Берліні також зібрав тисячі демонстрантів. Головною їх вимогою було скасування всіх протиепідемічних заходів.

Згідно з останніми даними Worldometer, з початку пандемії в Німеччині зафіксовано 242 189 випадків коронавірусу, з них 9 361- летальний. Одужали і 217 061 пацієнт. З другої половини серпня добовий приріст нових випадків інфекції в країні тримається в середньому на рівні 1 500.

Станом на ранок 29 серпня в світі зафіксовано 24 912 415 випадків коронавірусу, з них 841 335 - летальних, і 17 300 878 випадків одужання.

Фото: DW