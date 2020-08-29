В Аргентині зафіксували рекордне число нових випадків COVID-19 за добу

В Аргентині за добу виявили 11 717 випадків коронавірусу - найвищий показник приросту нових заражень за добу з початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

При цьому уряд країни частково послабив загальнонаціональні заходи ізоляції, дозволивши громадські зібрання на відкритому повітрі до 10 осіб у масках.

За словами президента Альберто Фернандеса, нові, більш м'які правила мають діяти як мінімум до 20 вересня.

Як повідомлялося, карантинні заходи, пов'язані з пандемією, у країні почали вводити 20 березня.

Наразі в Аргентині зареєстровано 392 009 підтверджених випадків коронавірусу, з них 8 271 - летальний.

Станом на ранок 29 серпня в світі зафіксовано 24 912 415 випадків коронавірусу, з них 841 335 - летальних, і 17 300 878 випадків одужання.