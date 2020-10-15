Лондон вводить нові обмеження через сплеск COVID-19

У столиці Великої Британії Лондоні запровадять нові обмеження у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Починаючи з суботи лондонцям, які не проживають разом, буде заборонено збиратися в одному приміщенні, на вулиці ж можна буде збиратися групами не більше шести осіб.

При цьому рекомендується уникати поїздок по місту та країні, якщо вони не є нагальними, а також користуватися транспортом у години пік.

Паби та ресторани, за новими правилами, працюватимуть до 22:00.

Обмеження також запроваджуються у графстві Ессекс, а також містах Чешир, Дербішир, Ланкашир, Західному та Південному Йоркширі.

У середу у Великій Британії зафіксовано 19 724 нові випадки COVID-19 та 137 смертей від недуги .

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 38 832 219 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 098 143 летальні, водночас 29 168 191 людина одужала.