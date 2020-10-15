Португалія оголосила надзвичайний стан через зростання випадків COVID-19

Португалія оголосила надзвичайний стан через зростання випадків COVID-19

Укрінформ
Уряд Португалії оголосив надзвичайний стан у країні та посилив обмеження через зростання випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.

Жителям країни забороняють збиратися групами понад п'ять осіб на вулицях, в магазинах чи барах, що вдвічі менше за попередній ліміт, встановлений урядом.

На весіллях, хрестинах та інших сімейних заходах кількість людей обмежують 50 особами, а студентські вечірки взагалі будуть заборонені.

Штрафи компаніям, які порушують правила, збільшені вдвічі - з 5 тис. євро до 10 тис. євро.

Водночас прем’єр-міністр країни Антоніу Кошта домагається схвалення парламенту щодо обов'язкового носіння масок у всіх громадських місцях. Також новий пакет обмежень включає зобов’язання працівників органів державної адміністрації, сил безпеки, шкіл та університетів використовувати спеціальний додаток для соціального дистанціювання.

Щоденна кількість нових випадків захворювання COVID-19 в Португалії зростала з початку серпня і в середу досягла 2 072, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

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За даними ЗМІ, надзвичайний стан або, як його ще називають, "стан лиха", розрахований на 15 днів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 жовтня у світі загалом виявлено 38,74 мільйона випадків зараження коронавірусом, включаючи 1,09 мільйона летальних, а одужали від хвороби вже понад 29,12 мільйона.

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