За добу госпіталізували 990 COVID-пацієнтів, найбільше за весь час пандемії – Степанов

За минулу добу найбільша кількість хворих на COVID-19 зареєстрована в Києві, Харківській, Тернопільській, Львівській та Одеській областях.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"За останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у місті Київ - 532 випадки, у Харківській області - 510 випадків, Львівська область - 402 випадки, Одеська область - 338 випадків, Тернопільська область - 306 випадків",- сказав Степанов.

Він зазначив, що за минулу добу виявлено 5 728 випадків зараження коронавірусом, з яких 311 дітей та 203 медичних працівники, загальна кількість хворих становить 256 266. За минулу добу госпіталізовано 990 осіб, і це найбільша кількість госпіталізацій за весь час пандемії.

"На сьогодні в лікарнях перебувають понад 19 тис. пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи з відповідними симптомами", - зауважив Степанов.

Окрім того, за минулу добу в Україні зафіксували найбільше летальних випадків від COVID-19 з початку пандемії - 108.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 жовтня, виявили 5728 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 256 266.

За даними Worldometer, у світі налічується 37 113 410 випадків COVID-19, зокрема 1 072 712 летальних, одужала 27 900 351 особа.