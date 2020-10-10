МОЗ залучатиме ліжко-місця у лікарнях Академії меднаук для COVID-пацієнтів

Міністерство охорони здоров'я буде залучати для лікування хворих на COVID-19 ліжка в лікарнях різних відомств та Національної академії медичних наук.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Плануємо залучити ліжковий фонд, який є у відомчих лікарнях, а також в лікарнях Медичної академії наук. Розпочали ще на початку тижня цю роботу з установами, які перебувають у підпорядкуванні Академії медичних наук”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що зараз під лікування COVID-19 виділено близько 37 тисяч ліжок. Станом на ранок 9 жовтня було заповнено менше 20 тисяч ліжок.

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Степанов наголосив, що загалом у країні під лікування COVID-19 може бути виділено максимум до 50 тисяч ліжок.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 250 538 випадків COVID-19, із них 4779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5804 нові випадки.