Кабмін виділить гроші на медичний кисень для лікарень - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділить субвенцію на забезпечення лікарень, що приймають пацієнтів з COVID-19, медичним киснем.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Будемо приймати проєкт про виділення субвенції на відповідні цілі. Наша мета, щоб більша кількість лікарень була забезпечена стаціонарним киснем або спеціалізованими апаратами. МОЗ поставило регіонам завдання, що 80% ліжок, які будуть приймати хворих на COVID-19, мають бути з підведеним киснем або обладнані автономними системами постачання кисню. Гроші на це виділяємо, ми повинні бути готовими на збільшення навантаження на медичні заклади”, - сказав Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні 16 виробників мають ліцензію на виробництво медичного кисню.

Раніше голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що кисневий завод в Одесі, який міг би постачати кисень в медичні заклади регіону для лікування хворих на COVID-19, не може отримати в МОЗ сертифікат на медичний кисень.

Киснева терапія використовується в лікуванні хворих на COVID-19.