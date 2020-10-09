МОЗ просять дозволити Одеському припортовому постачати кисень до лікарень

Медзаклади Одещини, які лікують хворих на COVID-19, забезпечені медикаментами та витратними матеріалами, в тому числі киснем, який постачає Київський кисневий завод.

Однак керівництво ОДА вважає, що забезпечувати лікарні області медичним киснем може Одеський припортовий завод, який три місяці тому подав заявку на відповідну сертифікацію до МОЗ України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила на брифінгу директор обласного Департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва.

"Одеський обласний медичний центр та інші медзаклади повністю забезпечені киснем до кінця жовтня, жодному з пацієнтів досі не відмовлено у виконанні призначеної процедури з використанням кисню... Водночас, керівництво ОДА вирішує питання з центральними органами влади про сертифікацію виробництва медичного кисню Одеським припортовим заводом, який давно випускає технічний кисень", - зазначила Одарій-Захар'єва.

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За її словами, гендиректор ОПЗ запевнив, що підприємство спроможне повністю забезпечити медзаклади необхідними обсягами кисню. Однак поки що не вирішено проблему відповідної сертифікації.

Одарій-Захар'єва додала, що з урахуванням різкого збільшення кількості випадків інфікування населення коронавірусом протягом тижня розширено ліжковий фонд - відкрито для лікування хворих на COVID-19 додаткові палати на 125 ліжок з відповідним обладнанням в обласному центрі соціально значущих хвороб та Одеській лікарні №10. Також розглядається питання про можливе пристосування приміщень будівлі спортивного комплексу "Олімпієць" для розміщення в них додаткових ліжок та медобладнання на випадок заповнення пацієнтами палат діючих медзакладів.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що в Україні 16 підприємств є виробниками медичного кисню, і МОЗ максимально зацікавлене в тому, щоб кількість виробників медичного кисню збільшувалась.

Також підкреслює, що використання технічного кисню у лікуванні неможливе, оскільки технічний кисень є небезпечним для життя людини.

За даними обласного лабораторного центру МОЗ, за минулу добу на Одещині зареєстровано ще 403 випадки інфікувань коронавірусом, 2 летальні випадки, а одужали 247 пацієнтів медустанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 жовтня в Україні зафіксовано 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 804 нових випадки. Загалом проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 417 пацієнтів.