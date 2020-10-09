Степанов пояснив, чому технічний кисень не можна використовувати для лікування

В Україні 16 підприємств є виробниками медичного кисню, і Міністерство охорони здоров'я зацікавлене у збільшенні кількості таких постачальників.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час брифінгу 9 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

"У нас 16 виробників, які мають відповідну ліцензію на постачання медичного кисню. Більш того, МОЗ максимально зацікавлене в тому, щоб кількість виробників медичного кисню збільшувалась. І ми відразу дуже швидко реагуємо (на відповідні звернення - ред.)", - сказав Степанов.

Як приклад він навів, що компанія "Карпатнафтохім" подала документи на отримання ліцензії на право ведення господарської діяльності з виробництва лікарських засобів 30 квітня, а вже 7 травня отримала її від Держлікслужби.

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Водночас, коментуючи заяви деяких експертів, що потрібно дозволити використання технічного кисню у лікуванні, міністр наголосив, що це неможливо, оскільки технічний кисень є небезпечним для життя людини.

"Цього ніколи не буде зроблено, тому що медичний і технічний кисень відрізняються. Медичний кисень - це лікарський засіб, який використовується для лікування людини. Він має відповідати певним стандартам. І це є не тільки українською практикою, це світова практика, тому що мова про життя і здоров'я громадян", - сказав Степанов.

Він наголосив, що технічний кисень вибухонебезпечний, і нагадав про випадок, що стався 10 років тому у Луганську. "...У 2010 році саме через застосування технічного кисню всупереч встановленим правилам в місті Луганськ, у сьомій міській лікарні стався вибух, при якому загинули люди в реанімаційному відділенні", - сказав Степанов.

Раніше голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що кисневий завод в Одесі, який міг би постачати кисень в медичні заклади регіону для лікування хворих на COVID-19, не може отримати в МОЗ сертифікат на медичний кисень.

Киснева терапія використовується в лікуванні хворих на COVID-19.

В Україні протягом минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.