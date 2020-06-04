На Прикарпатті відновили виробництво медичного кисню

Калуське підприємство «Карпатнафтохім» отримало право на виробництво медичного кисню для закладів охорони здоров’я.

Про це повідомляє сайт «Карпатнафтохіму».

«7 травня ТОВ «Карпатнафтохім» отримало від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужби) ліцензію на право ведення господарської діяльності з виробництва лікарських засобів. Йдеться про отримання в цеху розділення повітря нового виду товарної продукції — кисню медичного рідкого. Його тепер підприємству офіційно дозволено виробляти й реалізовувати медичним закладам, де у зв’язку з пандемією короновірусу виникла потреба в додатковому забезпеченні киснем», - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, азотно-киснева станція на підприємстві була зведена за проєктом німецької фірми «Лінде» під час проведення в 1991-1996 роках реконструкції установки з виробництва вінілхлориду.

«Оскільки реконструйована установка з виробництва вінілхлориду працює не на 100% навантаження, то частину технічного кисню, виробленого й перетвореного в рідкий стан, продають споживачам. Однак свого часу кисень купували і медичні заклади та підприємства, які цей продукт постачали як медичний. Адже цей кисень за своїми технічними й фізико-хімічними показниками відповідає всім медичним вимогам, тобто медичному кисню», - зазначають у «Карпатнафтохімі».

Пізніше Держлікслужба України встановила більш жорсткі вимоги до технічних і якісних параметрів цього продукту, його транспортування і зберігання . Тому на підприємстві з 2019 року поставили завдання отримати ліцензію на виробництво зрідженого медичного кисню.

«Газоподібний технічний кисень на підприємстві споживає тільки цех з виробництва хлорвінілу. А надлишки його в зрідженому стані, що утворюються й зберігаються в спеціальній ємності, складають у середньому 80-100 тонн у місяць. Приблизно такий обсяг рідкого медичного кисню підприємство могло б щомісяця продавати», - зазначають на підприємстві.

Карпатнафтохім — провідне підприємство нафтохімічної галузі промисловості України, розташоване у місті Калуш Івано-Франківської області. Нафтохімічний завод реалізує продукцію як на внутрішньому ринку так і експортує до Польщі, Туреччини, Молдови та Білорусі.