Карпатнафтохім на межі зупинки: місцеві депутати просять владу втрутитись

Депутати Калуської міської ради на позачерговій сесії 13 лютого одноголосно ухвалили звернення до Президента та уряду України щодо ситуації з підприємством «Карпатнафтохім», яке опинилось на межі зупинки.

Про це повідомляє місцева газета «Нафтохімік –Калуш».

«Калуська мiська рада стурбована ситуацією, яка складається у ТОВ «Карпатнафтохім» i можливою зупинкою пiдприємства (2792 працiвникiв). Звернення підтримали усі 33 депутати, що були присутні на засіданні позачергової сесії Калуської міськради», - йдеться в повідомленні.

У своєму зверненні депутати зазначають, що Карпатнафтохім є одним з найбiльших платникiв податків в Iвано-Франківськiй областi та місті Калуш, тому припинення виробничої дiяльностi буде мати негативний вплив на бюджети всiх рiвнiв Iвано-Франкiвської областi та призведе до соцiально-економічного вибуху в регiонi.

На думку калуських депутатів, «така ситуацiя склалася в зв’язку з неконкурентним середовищем для вiтчизняного виробника, спричиненим рiзким зростанням обсягiв імпорту в Україну та демпiнговими цiнами на соду каустичну, поліетилен та полiвiнiлхлорид i високим тарифом на залiзничнi перевезення».

Тому в зверненні представників вищих органів влади просять «вжити вiдповiдних заходiв для захисту вітчизняного товаровиробника», а саме провести спеціальне розслідування щодо iмпорту каустичної соди, полiетилену та полівінілхлориду, незалежно вiд країни походження та експорту. Також депутати Калуша просять керівництво держави розглянути можливість зниження регульованих тарифiв на залiзничнi перевезення.

Звернення Калуської міськради адресоване Президентові Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, Прем’єр-міністру Олексію Гончаруку, міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову, міністру інфраструктури Владиславу Криклію.

«Карпатнафтохім» — провідне підприємство нафтохімічної галузі України, розташоване у м. Калуш Івано-Франківської області. Акції підприємства належать двом компаніям, одне з яких - ТОВ «Виробнича група» Техінсервіс».