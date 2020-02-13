Зеленський — бізнесу: Ми "чистимо" Україну, щоб вона стала привабливішою для інвесторів

Президент України Володимир Зеленський закликав провідні бізнес-асоціації країни долучатися до урядових програм для великих інвесторів.

Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнес-асоціацій, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми з нашою командою, я особисто справді готові боротися за кожного з вас, за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну", – сказав Президент і подякував представникам бізнесу за активну участь у житті країни.

Зеленський провів зустріч із бізнес-асоціаціями / Фото: president.gov.ua

Зеленський висловив переконання, що нині в Україні є великий потенціал для розвитку та зростання, адже попереду ще багато реформ, зокрема судова. Та поки вона не завершена, держава готова стати на захист інвесторів, запевнив Президент.

"Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того, щоб ви вже зараз почувалися безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним", – зауважив глава держави.

Він нагадав про урядову програму для великих інвесторів "Інвестиційна няня" та про звільнення від сплати податку на прибуток протягом 5 років для тих, хто братиме участь у приватизації об’єктів вартістю від $10 мільйонів. Зеленський закликав присутніх активно користуватися цими програмами.

Президент також зазначив, що він та його команда відкриті до співпраці з бізнесом і готові вислухати всі пропозиції, зокрема щодо законодавчих змін, які покращать бізнес-клімат та будуть спрямовані на зростання економіки й добробуту громадян.

"Щодня ми робимо все для того, щоб країна ставала привабливішою. Привабливішою саме для бізнесу. Ми зараз займаємося всім – ми виконуємо роботу, яку в сучасній європейській державі президент і уряд вже просто не виконують. Але зараз ми "чистимо" Україну від усього бруду, а його дуже багато. Та ви можете допомагати нам, відкриваючи нові офіси та проєкти", – наголосив Зеленський.

Глава держави запропонував проводити такі зустрічі на постійній основі щомісяця.

Звертаючись до представників бізнесу, заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів наголосила на необхідності підтримки постійного діалогу та зворотного зв’язку з діловими колами.

"Для досягнення результату ми з вами маємо розуміти, що із законодавства наразі не працює або некоректно імплементовано на практиці. Давайте бути на прямому контакті, аби спільно вирішувати проблемні питання", - сказала вона.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер зазначив, що на цій зустрічі присутні найбільші інвестори, які вже залучили десятки мільярдів доларів в українську економіку та готові вкладати далі.

"88% американських компаній, які вже працюють в Україні, відзначають зростання своїх доходів, 65% готові продовжувати інвестувати", – повідомив він.

Гундер також підтримав пропозицію глави держави щодо регулярних зустрічей, оскільки, на його переконання, діалог є важливим для плідної співпраці.

"Ми налаштовані оптимістично та готові працювати разом. Лише об’єднавши зусилля, ми зможемо досягти нашої спільної мети", – резюмував він.

Виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев’янко позитивно оцінила кроки, здійснені останнім часом для поліпшення інвестиційного клімату, зокрема запуск реформованої Державної митної служби.

Також вона відзначила демонополізацію Укрспирту, просування земельної реформи, збереження незалежності Національного банку, запуск кредитів для мікробізнесу тощо.

Водночас Дерев’янко наголосила на потребі проведення судової реформи, "щоб усі мали рівні умови гри".

Загалом інвестори висловили підтримку крокам, які здійснюються останнім часом, та відзначили мужність у впровадженні ключових, важливих реформ, зазначили в пресслужбі Президента.

Фото: president.gov.ua