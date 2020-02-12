Разумков: Влада має допомагати бізнесу, а бізнес - державі
Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час відвідування ТОВ «Компанія «УКРАВІТ» на Черкащині, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.
“Влада має допомагати бізнесу, а бізнес - державі. Якщо ми будемо спільно реформувати профільне законодавство, враховувати інтереси підприємств, що працюють у галузі, та громадськості, то ми зможемо створити дійсно збалансовану систему”, - підкреслив Разумков.
Голова парламенту також наголосив на необхідності співпраці бізнесу та держави для удосконалення галузі.
Разумков відвідав лабораторії та виробничі приміщення підприємства ТОВ “УКРАВІТ”, а також поспілкувався з колективом.
“Це підприємство - гарний приклад того, як можна розвивати український бізнес навіть в умовах війни. За останні 5 років у підприємство було вкладено 25 мільйонів доларів, а загальна інвестиція - близько 50 мільйонів, і зараз йдеться про її розширення. Це досить серйозний показник для України”, - зазначив Разумков.
ТОВ «Компанія «УКРАВІТ» – найбільший український виробник препаратів для хімічного захисту сільськогосподарських культур промислового та приватного секторів. Основним напрямом діяльності компанії є виробництво пестицидів та агрохімікатів, у тому числі добрив з мікроелементами та засобів для знищення побутових шкідників.
Як повідомлялося, 12 лютого Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з робочою поїздкою відвідує Київську та Черкаську області.