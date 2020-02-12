Разумков: Влада має допомагати бізнесу, а бізнес - державі

При реформуванні профільного законодавства та врахуванні інтересів підприємств та громадськості буде можливо створити дійсно збалансовану систему.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час відвідування ТОВ «Компанія «УКРАВІТ» на Черкащині, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Влада має допомагати бізнесу, а бізнес - державі. Якщо ми будемо спільно реформувати профільне законодавство, враховувати інтереси підприємств, що працюють у галузі, та громадськості, то ми зможемо створити дійсно збалансовану систему”, - підкреслив Разумков.

Голова парламенту також наголосив на необхідності співпраці бізнесу та держави для удосконалення галузі.

Разумков відвідав лабораторії та виробничі приміщення підприємства ТОВ “УКРАВІТ”, а також поспілкувався з колективом.

“Це підприємство - гарний приклад того, як можна розвивати український бізнес навіть в умовах війни. За останні 5 років у підприємство було вкладено 25 мільйонів доларів, а загальна інвестиція - близько 50 мільйонів, і зараз йдеться про її розширення. Це досить серйозний показник для України”, - зазначив Разумков.

ТОВ «Компанія «УКРАВІТ» – найбільший український виробник препаратів для хімічного захисту сільськогосподарських культур промислового та приватного секторів. Основним напрямом діяльності компанії є виробництво пестицидів та агрохімікатів, у тому числі добрив з мікроелементами та засобів для знищення побутових шкідників.

Як повідомлялося, 12 лютого Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з робочою поїздкою відвідує Київську та Черкаську області.