Рада зробить усе можливе для залучення інвестицій в Україну - Разумков

Рада зробить усе можливе для залучення інвестицій в Україну - Разумков

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Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що парламент робитиме все для того, щоб створити умови для залучення додаткових інвестицій в Україну.

На цьому спікер наголосив під час робочої поїздки до Київської області, відвідуючи підприємство «КОСТАЛ УКРАЇНА» в місті Переяслав, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Це підприємство — чудовий приклад того, що Україна може бути конкурентоспроможною у світі. Щодо Верховної Ради, то ми зробимо все від нас залежне, щоб створити умови для залучення додаткових інвестицій в Україну”, - зазначив Разумков.

Спікер також ознайомився з роботою підприємства “КОСТАД УКРАЇНА”, зокрема - виробництвом автомобільної електроніки і комплектуючих для багатьох відомих автомобільних марок, таких як Ford, Shkoda, Volkswagen, Audi, Porshe та Lamborghinі.

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Як повідомляє пресслужба Апарату ВР, генеральний директор підприємства також ознайомив Разумкова із проєктом будівництва нового заводу на території Бориспільського району Київської області, яке має розпочатися вже в травні цього року. Зокрема, він зазначив, що реалізація проєкту вимагає залучення 13 мільйонів євро інвестицій для будівництва заводу і ще 26 мільйонів - для його оснащення необхідною технікою. Новий завод дозволить створити 900 робочих місць в області.

Як повідомлялося, 12 лютого Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з робочою поїздкою відвідує Київську та Черкаську області.

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