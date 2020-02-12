Рада зробить усе можливе для залучення інвестицій в Україну - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що парламент робитиме все для того, щоб створити умови для залучення додаткових інвестицій в Україну.

На цьому спікер наголосив під час робочої поїздки до Київської області, відвідуючи підприємство «КОСТАЛ УКРАЇНА» в місті Переяслав, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Це підприємство — чудовий приклад того, що Україна може бути конкурентоспроможною у світі. Щодо Верховної Ради, то ми зробимо все від нас залежне, щоб створити умови для залучення додаткових інвестицій в Україну”, - зазначив Разумков.

Спікер також ознайомився з роботою підприємства “КОСТАД УКРАЇНА”, зокрема - виробництвом автомобільної електроніки і комплектуючих для багатьох відомих автомобільних марок, таких як Ford, Shkoda, Volkswagen, Audi, Porshe та Lamborghinі.

Як повідомляє пресслужба Апарату ВР, генеральний директор підприємства також ознайомив Разумкова із проєктом будівництва нового заводу на території Бориспільського району Київської області, яке має розпочатися вже в травні цього року. Зокрема, він зазначив, що реалізація проєкту вимагає залучення 13 мільйонів євро інвестицій для будівництва заводу і ще 26 мільйонів - для його оснащення необхідною технікою. Новий завод дозволить створити 900 робочих місць в області.

Як повідомлялося, 12 лютого Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з робочою поїздкою відвідує Київську та Черкаську області.