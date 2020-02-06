Україна чекає великих інвестицій - заступниця глави ОП

Заступник керівника ОП Юлія Ковалів та представники Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку на чолі з радником головного виконавчого директора Калебом Маккеррі обговорили залучення інвестицій і розширення співпраці з Україною.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Як зазначається, учасники зустрічі, зокрема, обговорили можливість налагодження ефективної співпраці та залучення інвестицій в Україну у таких сферах, як інфраструктура, енергетика, охорона здоров’я та сільське господарство, технології та фінансові послуги.

«Україна чекає великих інвестицій. І зараз уся команда влади зосереджує свої зусилля, щоб створити максимально комфортні умови для інвестора», – підкреслила Ковалів.

Вона також розповіла про важливі зміни, які вже впроваджені представниками влади, та цілі, що наразі визначені як пріоритетні.

Крім того, Ковалів окреслила основні сфери, що наразі потребують інвестицій та можуть бути цікавими американським партнерам. Це, зокрема, приватизація державних підприємств, модернізація інфраструктури, охорона здоров’я, агропромисловий комплекс, а також технології.

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«Ми відкриваємо ринок землі, проводимо концесійні конкурси, запроваджуємо державні онлайн-сервіси. Це ті передумови, які дадуть змогу зробити Україну привабливішою для інвесторів», – розповіла заступник керівника ОП.

У свою чергу, представники Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку зі свого боку підкреслили готовність до активізації співпраці та особливий інтерес, який нині є в міжнародних інвесторів до України.

Зазначається, що вони також висловили зацікавленість щодо розширення напрямів співпраці з Україною.

Фото: ОП