Програма на $5,5 мільярда: МВФ заявляє про конструктивний діалог із Києвом

Міжнародний валютний фонд продовжує перебувати в активному діалозі з Києвом щодо нової програми розширеного фінансування (EFF) і називає його конструктивним та обнадійливим.

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Наразі відбувається дуже активний діалог у контексті погодженої між МВФ і Україною програми загальною сумою $5,5 млрд", - зауважив представник Фонду на запитання Укрінформу, чи може вплинути відтермінування земельної реформи в Україні на нову програму.

Він назвав дискусії з українською стороною "активними й конструктивними" та висловив сподівання, що вони "досягнуть прогресу".

Райс підкреслив, що затвердження програми EFF для України наразі залишається "предметом розгляду для виконавчої ради Фонду", однак зазначив, що поки не може назвати конкретної дати засідання Ради з українського питання. При цьому він нагадав, що Україна має виконати попередні умови.

"Основний фокус цієї програми зосереджений на кількох пунктах: зміцненні верховенства права, боротьбі з корупцією, посиленні конкурентного середовища, відкритості ринків, зменшенні ролі держави та олігархів, продовженні розсудливої фіскальної політики з метою забезпечення стійкого розвитку в середній перспективі, а також незалежності й фінансової стабільності Центробанку", - зауважив Райс.

За його словами, це зараз є "основними сферами, які входять до наших дискусій". Водночас представник Фонду ще раз підкреслив, що ці переговори "активно продовжуються" і мають певний прогрес.

Як повідомлялося, на початку грудня минулого року відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського й директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої. Сторони обговорили умови для подальшої співпраці й досягли попередньої домовленості про нову трирічну програму у форматі розширеного фінансування (EFF) на загальну суму $5,5 млрд. При цьому у Фонді позитивно оцінили "вражаючий прогрес", досягнутий Україною за останні кілька місяців у просуванні реформ та продовженні міцної економічної політики.