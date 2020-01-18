МВФ очікує виконання Україною попередніх умов для нової програми – Георгієва

Для запуску нової програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду для України в розмірі $5,5 млрд, Київ має виконати попередньо встановлені умови.

Про це сказала у п'ятницю в Вашингтоні під час презентації результатів нового дослідження Фонду директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується України, ми досягли угоди на робочому рівні (Staff level agreement – англ.), яка передбачає виконання певних умов. Робота продовжується, і наш персонал продовжує взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас це означатиме момент для скликання нашої Виконавчої ради", - зауважила глава Фонду.

Нагадаємо, подібну позицію щодо нової програми EFF для України у МВФ озвучували й в грудні. Тоді на прохання Укрінформу пояснити, які попередні умови має виконати Київ, в міжнародній установі зазначили, що Україна повинна "зосереджуватися на підтримці макроекономічної політики".

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського й директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Сторони обговорили умови подальшої співпраці й досягли попередньої домовленості про нову трирічну програму у форматі розширеного фінансування (EFF) на загальну суму $5,5 мільярда. При цьому у Фонді позитивно оцінили "винятковий прогрес", досягнутий Україною за останні кілька місяців у просуванні реформ та продовженні міцної економічної політики.