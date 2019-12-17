Маркарова сподівається, що наступна програма з МВФ буде останньою
Про це під час ефіру "Свободи слова" на телеканалі ICTV сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми досягли домовленості не просто про черговий транш, а про нову програму (співпраці з МВФ - ред.). Це програма на 3 роки, приблизно на $5,5 млрд. У нас трохи особлива ситуація, тому що країни, як правило, звертаються до МВФ, коли у них проблеми, як до кредитора останньої інстанції. У нас насправді ситуація краща по всім показникам", - зазначила Маркарова
За її словами, макроекономічна ситуація в Україні наразі стабільна та покращується.
"Вартість запозичень знижується, але все ж ми ще не там де ми можемо сказати, що ми повністю самодостатні. Тому ця програма на 3 роки, це як ми у себе називаємо, остання програма, яку ми не закінчимо на півдорозі, а ми її завершимо і вже наше співробітництво з МВФ - буде у якості країни-учасниці, яка не потребує нового кредитування", - сказала міністр фінансів.
Як повідомляв Укрінформ, у Національному банку вважають, що підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом може відбутися у першому кварталі 2020 року. Програма буде укладена терміном на три роки, обсягом 4 млрд SDR, або $5,5 млрд.