Маркарова сподівається, що наступна програма з МВФ буде останньою

Україна має укласти нову програму з Міжнародним валютним фондом та виконати її, після чого співпрацювати з фондом у якості країни-учасниці, яка не потребує нового кредитування.

Про це під час ефіру "Свободи слова" на телеканалі ICTV сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми досягли домовленості не просто про черговий транш, а про нову програму (співпраці з МВФ - ред.). Це програма на 3 роки, приблизно на $5,5 млрд. У нас трохи особлива ситуація, тому що країни, як правило, звертаються до МВФ, коли у них проблеми, як до кредитора останньої інстанції. У нас насправді ситуація краща по всім показникам", - зазначила Маркарова

За її словами, макроекономічна ситуація в Україні наразі стабільна та покращується.

"Вартість запозичень знижується, але все ж ми ще не там де ми можемо сказати, що ми повністю самодостатні. Тому ця програма на 3 роки, це як ми у себе називаємо, остання програма, яку ми не закінчимо на півдорозі, а ми її завершимо і вже наше співробітництво з МВФ - буде у якості країни-учасниці, яка не потребує нового кредитування", - сказала міністр фінансів.

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Як повідомляв Укрінформ, у Національному банку вважають, що підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом може відбутися у першому кварталі 2020 року. Програма буде укладена терміном на три роки, обсягом 4 млрд SDR, або $5,5 млрд.