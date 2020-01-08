Представник МВФ: Споживачі виграють від подорожчання гривні

Українські споживачі виграють від подорожчання гривні.

Про це в інтерв'ю "Еспресо" сказав представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман.

"Сьогодні валютний курс визначається співвідношенням попиту та пропозиції. Зате Нацбанк фокусується на інфляції і дозволяє валютному курсу рухатися відповідно до попиту і пропозиції", - вважає Люнгман.

Він зазначив, що важко визначити головний фактор, який призвів до подорожчання гривні.

"Має місце продовження досить істотного припливу коштів від українців, які перебувають на заробітках за кордоном. Ціни на традиційні товари українського експорту високі, водночас, як ціни українського імпорту - на той же газ, - зменшилися. Два роки поспіль небаченого врожаю - це також призводить до подорожчання національної валюти. Уряд запропонував привабливі ставки на національні облігації, що підвищило попит на ці папери", - сказав представник МВФ.

За словами Люнгмана, подорожчання гривні для споживачів - це виграш. "Ці товари для них будуть дешевшими. Те ж саме для компаній, які хотіли б оновити свої виробничі фонди і, якщо вони імпортні, то придбання цих імпортних виробничих фондів буде дешевшим. Українські домогосподарства, які включають тепло або газову конфорку на кухні, також відчувають, що газ - подешевшав. Але з приводу експортерів, які конвертують валютну виручку, то вони отримують менше в гривнях", - зазначив він.

Згідно з даними НБУ, в 2019 році відносно гривні девальвували всі світові валюти, зокрема американський долар - на 14,5%, євро - на 16,2%, китайський юань - на 15,6%, польський злотий - на 15,3%, британський фунт - на 11,8% та швейцарський франк - на 12,9%.