Міжнародні резерви України сягнули семирічного максимуму - $25,3 мільярда

Міжнародні резерви України на 1 січня 2020 року сягнули $25,3 млрд в еквіваленті, чого не спостерігалося з грудня 2012 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"За підсумками 2019 року міжнародні резерви України зросли на 22% і на 01 січня 2020 року сягнули 25,3 млрд дол. США (в еквіваленті). Такий обсяг резервів не лише перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд дол. США в еквіваленті, згідно з Інфляційним звітом за жовтень 2019), а й сягнув семирічного максимуму – востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у грудні 2012 року", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що збільшити міжнародні резерви загалом на 4,5 млрд дол. США за рік вдалося завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку, яка зумовлювалася прискоренням економічного зростання і стійким припливом в країну іноземного капіталу.

Упродовж року пропозиція валюти на міжбанківському ринку значно переважала попит. Високий рівень пропозиції забезпечували українські компанії-експортери, передусім, аграрії, які, навіть попри певне погіршення умов торгівлі на світових ринках, нарощували обсяги продажу, а також іноземні інвестори, які продали $4,3 млрд для купівлі гривневих державних облігацій (ОВДП).

Водночас, за оцінками НБУ, попит імпортерів на валюту торік був помірним, зокрема завдяки зниженню світових цін на енергоносії. Також меншими були обсяги репатріації дивідендів бізнесу за кордон.

Національний банк діяв відповідно до Стратегії валютних інтервенцій і викуповував надлишок валюти для поповнення міжнародних резервів, не перешкоджаючи ринковому тренду на зміцнення гривні.

"За підсумками року чиста купівля валюти Національним банком сягнула 7,9 млрд дол. США, що є найвищим показником за останні 14 років", - звітують у НБУ.

У помісячному вимірі міжнародні резерви найбільше зросли у грудні – на 15,4%, або 3 370,5 млн дол. США. Це пояснюється кількома чинниками. Зокрема, завдяки активному продажу валюти приватним сектором економіки, державними компаніями, а також іноземними інвесторами НБУ вдалося поповнити міжнародні резерви за місяць на 2 933,3 млн дол. США (чиста купівля валюти).

Нинішній обсяг міжнародних резервів покриває 3,9 місяця майбутнього прогнозованого імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви України у листопаді 2019 року зросли на $0,5 млрд і на 1 грудня становили $21,9 млрд.