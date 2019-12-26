Україна заплатить наступного року близько $6 мільярдів за зовнішніми позиками

Україна в 2020 році має виплатити близько 6 млрд дол. за зовнішніми позиками, ще 2,8 млрд дол. – за внутрішніми боргами у валюті.

Про це в інтерв'ю порталу Мінфін розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

"Наступного року Україна повинна виплатити близько $6 млрд за зовнішніми позиками, ще $2,8 млрд – за валютними внутрішніми боргами. І ще близько 129 млрд грн, з урахуванням відсотків, (має - ред.) заплатити за внутрішніми гривневими зобов'язаннями Мінфіну", - сказала Рожкова.

При цьому, на її думку, з погашенням боргів проблем бути не повинно.

"Ми бачимо, що Мінфін проводить аукціони з розміщення ОВДП, і кожен раз ставка стає все нижче. Чому? На наші цінні папери дуже високий попит. Інвестори бачать, що економіка йде правильним шляхом. До того ж, валютну зовнішню заборгованість Мінфін поступово заміщує внутрішнім гривневим ресурсом, щоб уникнути валютних ризиків", - зауважила Рожкова.

Рожкова наголосила, що безсумнівним позитивом є зростання золотовалютних резервів.

"Плюс — золотовалютні резерви зростають. Тільки з початку грудня Нацбанк викупив з ринку $1,4 млрд. Тобто у нас є «подушка безпеки», яка дозволяє більш упевнено дивитися в наступний рік", - підсумувала перший заступник голови НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, пікові виплати за зовнішнім боргом у 2020 році припадають на перший квартал - 5,415 млрд дол. та на третій квартал - 5,237 млрд дол. Такі дані наведено в календарі планових платежів Національного банку із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті станом на 1 жовтня 2019 року.