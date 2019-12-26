Мінфін залучив 5,3 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України 24 грудня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету близько 5,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 5 295 757 903,17 грн (за курсом НБУ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 23 із 53 виставлених заявок на придбання ОВДП.

Як повідомлялося, 17 грудня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 11,4 млрд грн.