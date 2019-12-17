Мінфін залучив 11,4 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України 17 грудня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету залучено 11 411 775 437,15 грн", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 67 із 85 виставлених заявок на придбання ОВДП.

У Мінфіні додали, що середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП, номінованих в євро, за підсумками аукціону досягла мінімального за всю історію рівня в 2,22% (знижено відразу на 238 базисних пункти). Минулого разу розміщення ОВДП, номінованих в євро, проводилось в червні 2019 року.

Вартість запозичень в національній валюті продовжила знижуватися. Середньозважена дохідність 3-місячних державних облігацій становила 11,78% (зниження на 128 б.п.), 1-річних – 11,42% (зниження на 158 б.п.), 2-річних – 11,1% (зниження на 91 б.п.), а 4-річних – 10,9% (зниження на 77 б.п.).

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 10 грудня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,38 млрд грн.