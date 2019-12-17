Мінфін залучив 11,4 мільярда від продажу держоблігацій
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету залучено 11 411 775 437,15 грн", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що було задоволено 67 із 85 виставлених заявок на придбання ОВДП.
У Мінфіні додали, що середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП, номінованих в євро, за підсумками аукціону досягла мінімального за всю історію рівня в 2,22% (знижено відразу на 238 базисних пункти). Минулого разу розміщення ОВДП, номінованих в євро, проводилось в червні 2019 року.
Вартість запозичень в національній валюті продовжила знижуватися. Середньозважена дохідність 3-місячних державних облігацій становила 11,78% (зниження на 128 б.п.), 1-річних – 11,42% (зниження на 158 б.п.), 2-річних – 11,1% (зниження на 91 б.п.), а 4-річних – 10,9% (зниження на 77 б.п.).
Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 10 грудня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,38 млрд грн.