Мінфін залучив 4,4 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України 10 грудня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,38 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 4 384 584 391,00 грн", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 33 із 81 виставленої заявки на придбання ОВДП.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 3 грудня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 4,66 млрд грн.