МОЗ спростовує приховування даних про хворих з коронавірусом

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав неправдою заяви щодо начебто приховування МОЗом статистики про кількість хворих на коронавірус та померлих від цієї хвороби.

Про це він сказав на брифінгу в п’ятницю, 9 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наступне питання, яке вчора було, що нібито Міністерство охорони здоров’я приховує якусь статистику. Це неправда. Більше того, до речі, ще вчора вони говорили, що ми навпаки цю статистику спеціально накручуємо, щоб когось залякати. На відміну від цих фантазій Міністерство охорони здоров’я об’єктивно кожного ранку розповідає, що саме і як відбувається. В тому числі, наприклад, щодо кількості летальних випадків», - сказав Степанов, реагуючи на заяви гостей ефіру одного з телеканалів.

Зокрема він пояснив, як визначається статистика щодо кількості летальних випадків.

«Всі без винятку пацієнти, які померли і в яких був встановлений відповідно діагноз, було підтверджено ПРЛ-тестуванням COVID-19, вони всі потрапляють у цю статистику. Це перше. По-друге, ті люди, в яких прижиттєво не було встановлено COVID-19, але які мали пневмонію і померли, під час розтину теж обов’язково робиться тестування. І якщо є вірус, якщо є COVID-19, то вони теж потрапляють у цю статистику», - сказав Степанов.

За його словами, МОЗ чесно говорить про кількість ліжок для хворих на коронавірус.

«Вже 5 місяців, починаючи з самого першого дня, говорю, яка в нас є напруга, що нам треба робити. Ми, до речі, починали на початку квітня з того, що в нас готові були для хворих на COVID-19 12 тисяч ліжок. Зараз в нас 37 тисяч ліжок, які готові для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, з підготовленим медичним персоналом», - зауважив міністр.

Як повідомлялося, раніше Степанов висловив обурення тим, що напередодні команді МОЗ було відмовлено в участі у вечірньому політичному ток-шоу "Право на владу", де було порушено багато питань, які турбують громадян України щодо коронавірусу. За його словами, у програмі було сказано чимало неправди та майже фейків.

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538. ЗТакож за добу померло 89 інфікованих, від початку епідемії - 4 779.