В Україні за добу виявили 5 804 нові випадки коронавірусу

В Україні протягом минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Згідно з ними, за добу померло 89 інфікованих, від початку епідемії - 4 779.

Натомість 2417 українців одужали, загальна ж кількість тих, хто здолав спричинену коронавірусом недугу, сягнула 110 650.

Найбільше нових випадків інфікування виявлено у Харківській області (630), Києві (567), Одеській області (403), Хмельницькій (330), Дніпропетровській (307), Тернопільській (305).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі налічується 36 753 910 випадків COVID-19, зокрема 1 066 856 летальних, одужали 27 667 554 особи.