В Італії найвища з квітня кількість нових випадків COVID-19

Упродовж останніх 24 годин в Італії зафіксували 4 458 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим щоденним зростанням з середини квітня, коли країна перебувала у загальному карантині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), це найбільший добовий показник в країні з 12 квітня, коли було зареєстровано 4 694 нових хворих.

Італійському уряду вдалося взяти під контроль епідемію коронавірусу, запровадивши одні з найсуворіших карантинних обмежень у світі у березні.

На тлі нового сплеску захворюваності уряд Італії зобов'язав громадян носити маски для обличчя на відкритому просторі, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстровано 36 394 156 випадків коронавірусу, зокрема 1 060 462 летальні випадки та 27 412 315 випадків одужання.