У Римі запровадили обов’язковий масковий режим

Від сьогодні в італійській столиці Римі запровадили обов'язковий масковий режим на відкритому повітрі через збільшення кількості заражень коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, масковий режим запровадили також у прилеглому до столиці регіоні Лаціо.

У четвер в Італії зареєстрували понад 2 000 нових випадків коронавірусу вперше з кінця квітня. На Лаціо припало близько 265 нових випадків.

"Більшість випадків захворювання пов'язані з відсутністю поваги до використання масок та соціального дистанціювання", - заявив у п'ятницю журналістам керівник відділу охорони здоров'я регіону Лаціо Алесіо Д'Амато.

Низка інших італійських регіонів, зокрема Кампанія з центром у Неаполі, вже зробили носіння маски обов'язковим на відкритому повітрі.

Раніше маски потрібно було носити лише в закритих громадських приміщеннях, таких як торговельні заклади та кінотеатри.

Як повідомлялося, в Італії зафіксували найбільшу протягом п'яти місяців добову кількість нових хворих на COVID-19 - 2 548.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстровано 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 летальних випадки та 25 670 610 випадків одужання.

Фото: ЕРА