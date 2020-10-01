В Італії - найбільша за п’ять місяців добова кількість випадків COVID-19

В Італії зафіксували найбільшу за п'ять місяців добову кількість нових хворих на COVID-19 - 2548.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Зазначається, що така кількість нових інфікованих може бути наслідком поновлення роботи шкіл у країні.

Крім того, протягом останньої доби зафіксовано 24 летальні випадки - порівняно з 16 минулої доби.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Італії від початку пандемії становить 317 409, померло в країні вже 35 918 інфікованих.

При цьому кількість тих, хто одужав, зросла за добу на 1140 і сягнула 228 844-ох.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 34 356 338 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 021 476 летальних, одужали 25 548 507 осіб.