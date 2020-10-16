Школи Франківська не перериватимуть навчання попри «червону» зону

В Івано-Франківську, який з 19 жовтня входить до "червоної" зони, продовжать навчання у школах до 23 жовтня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків під час свого вечірнього етеру.

«Ми намагались опитати думку батьків і вчителів. Всі школи і батьківська громада виступили в переважній більшості за продовження навчання у школах до четверга. А з 23 до 27 жовтня, щонайменше, перейти на дистанційне навчання. Таке ухвалено рішення», - повідомив Марцінків.

Він зауважив, що кожна школа та клас має право перейти на дистанційне у будь-який час.

Раніше міський голова Франківська анонсував канікули з 23 до 27 жовтня для школярів міста. Питання роботи шкіл винесено на обговорення освітян та батьків.

Як повідомляв Укрінформ, із 19 жовтня Івано-Франківськ входить у "червону" зону епідеміологічної небезпеки.

Станом на 16 жовтня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили 16 163 випадки захворювання. В Україні цей показник сягає 287 231 випадок, за останню добу – 5 992 нові випадки.