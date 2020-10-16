У «червоній» Полтаві не припинятимуть роботу транспорту

У Полтаві, яка потрапила до червоної зони карантину, не припинятимуть роботу транспорту та кафе-ресторанів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов в офіційному телеграм-каналі.

"Зараз в обласному центрі хворіють майже 2 тисячі людей – це набагато більше, ніж в інших містах і районах області разом узятих. Майже щодня в Полтаві фіксують понад 100 нових випадків. Що заборонено з понеділка, 19 жовтня: відвідування закладів освіти (окрім ДНЗ), закладів сфери культури, кінотеатрів, закладів розважальної діяльності, установ соціального захисту. За пропозицією ОДА залишається: регулярне і нерегулярне перевезення, робота кафе, ресторанів, ТРЦ (без розважальних функцій), закладів торговельного та побутового обслуговування населення", - написав Синєгубов.

За його словами, ситуацію буде переглянуто на наступному засіданні Держкомісії з питань ТЕБ і НС. Якщо динаміка погіршиться, обмеження посиляться.

Як повідомляв Укрінформ, через хворобу депутатів 16 жовтня не відбулося засідання 34-ї позачергової сесії Полтавської облради.

Станом на 16 жовтня у Полтавській області зафіксували 244 випадки захворювання на COVID-19. З початку карантину в регіоні коронавірус виявили у 5 469 людей. Загалом на Полтавщині одужали 1 764 жителі, продовжують лікування 3 613 осіб, зокрема, 149 дітей. Померли з початку карантину - 92, за останню добу – троє (Кременчук, Лохвицький район, Лубни).

За результатами засідання Держкомісії ТЕБ та НС до «червоної» зони карантину потрапили дев'ять обласних центрів: Чернівці, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєверодонецьк, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль.

В Україні, станом на 16 жовтня, зафіксовано 287 231 підтверджений випадок коронавірусної хвороби, з яких 5 992 - за останню добу.