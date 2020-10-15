«Червона» зона: Харків не збирається зупиняти транспорт

У Харкові, віднесеному до червоної зони, не зупинятимуть міський, приміський і залізничний транспорт, також працюватимуть усі продовольчі ринки та магазини.

Про це заявив на брифінгу голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

«Поки що ми транспорт не зупиняємо. Шкільні заклади будуть відправлені на канікули, дошкільні заклади працюватимуть. Закриваються всі спортивні та культурні заклади. Торговельно-розважальні центри, заклади харчування працюватимуть до 20.00. Заклади торгівлі працюватимуть у звичайному режимі, але з дотриманням правил карантину», - сказав Кучер.

За його словами, в області буде закрито кінотеатри, фітнес-центри і спортзали. Крім того, закриваються для відвідування заклади, які надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Водночас курсування приміських автобусів та залізничний транспорт не зупинятимуться.

«Я говорив і продовжую говорити, що найбільше інфекція поширюється саме в транспорті. Водночас повна зупинка транспорту дуже впливає на економіку. Була дискусія на цю тему. Наразі кількість захворілих на 100 тис. населення така, що ще ми можемо це собі дозволити (не зупиняти транспорт - ред.). Але я одразу повідомляю, що через тиждень це питання буде переглядатися», - заявив Кучер.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС до «червоної» зони карантину потрапили 9 обласних центрів: Чернівці, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєверодонецьк, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль.

В Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу 5 062.