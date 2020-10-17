В Україні за минулу добу виявили 6 410 випадків коронавірусу

В Україні станом на 17 жовтня лабораторно підтверджено 293 641 випадок COVID-19, з них за добу – 6 410.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Протягом доби зафіксували 109 нових летальних випадків. Одужали 2 194 хворих. Загалом в Україні зареєстровано 5 517 смертей від COVID-19. Хворіють нині 164011 осіб. Читайте також: Препарат проти COVID-19 надійде в Україну найближчим часом - посол Японії Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено у Києві (598), Одеській (506), Харківській (472), Дніпропетровській (464) та Хмельницькій (382) областях. Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 992 випадки коронавірусу.