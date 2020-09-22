На Закарпатті 20 шкіл - на карантині
Як передає Укрінформ, про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба у Фейсбуці.
“Зараз в області є 20 закладів освіти, які перебувають у дистанційному режимі. Також маємо 147 класів при функціонуючих закладах середньої освіти, де діти навчаються у дистанційному режимі”, - повідомив Коцюба.
За його словами, ситуація в області контрольована. Є постійні групи, які моніторять і безпосередньо перебувають у закладах загальної середньої і дошкільної освіти на предмет дотримання всіх карантинних вимог, наявності засобів індивідуального захисту, дотримання вимог самого освітнього процесу, зазначив чиновник.
Як повідомлялося, на Закарпатті діє 663 школи.
Станом на сьогодні, 22 вересня, за добу в області у 76 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР.
В Україні загалом зафіксовано 181 237 випадків захворювання на COVID-19, з яких 2 884 за минулу добу.