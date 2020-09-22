На Закарпатті 20 шкіл - на карантині

На Закарпатті 20 навчальних закладів працюють в дистанційному режимі, іще 147 класів займаються дистанційно, але школи працюють.

Як передає Укрінформ, про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба у Фейсбуці.

“Зараз в області є 20 закладів освіти, які перебувають у дистанційному режимі. Також маємо 147 класів при функціонуючих закладах середньої освіти, де діти навчаються у дистанційному режимі”, - повідомив Коцюба.

За його словами, ситуація в області контрольована. Є постійні групи, які моніторять і безпосередньо перебувають у закладах загальної середньої і дошкільної освіти на предмет дотримання всіх карантинних вимог, наявності засобів індивідуального захисту, дотримання вимог самого освітнього процесу, зазначив чиновник.

Читайте також: На Київщині майже 18 тисяч учнів перевели на дистанційне навчання

Як повідомлялося, на Закарпатті діє 663 школи.

Станом на сьогодні, 22 вересня, за добу в області у 76 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР.

Читайте також: Уряд пропонує Раді дозволити закупівлю масок для шкіл за кошти місцевих бюджетів

В Україні загалом зафіксовано 181 237 випадків захворювання на COVID-19, з яких 2 884 за минулу добу.