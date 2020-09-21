На Київщині майже 18 тисяч учнів перевели на дистанційне навчання

У Київській області випадки захворювання на СОVID-19 виявлено в 112 закладах освіти. Загалом 17 908 учнів та вчителів переведені на дистанційне навчання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА у Фейсбуці.

"У зв’язку з виявленими підтвердженими випадками захворювання на самоізоляції знаходяться 144 окремі класи у 81 закладі освіти - це 3969 учнів. Повністю переведено на дистанційну форму навчання 31 заклад загальної середньої освіти, в яких навчаються 13939 учнів", - повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Зокрема повністю відновилося навчання після карантину у Ірпінській ЗОШ № 15 та Пісківській гімназії, у Таращанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 на дистанційному навчанні перебуває 1 клас.

Крім того, у зв’язку із захворюванням на СОVID-19 на карантин закрито 17 закладів дошкільної освіти області.

"Рішенням територіальних управлінь ТЕБ та НС дані заклади дошкільної освіти закриті на карантин. Особи, які контактували з хворими, проходять тести ПЛР. На жаль, ситуація не поліпшується, тож закликаю мешканців Київщини відповідально ставитися до здоров‘я, а за перших ознак захворювання обмежувати контакти та звертатися за консультацією до сімейних лікарів. Бережіть здоров‘я своє та оточуючих", - підкреслив Володін.

У Київській області 21 вересня підтверджено 7880 випадків зараження коронавірусом, у тому числі у 636 дітей та у 908 медичних працівників.

За добу підтверджено 136 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 14 дітей віком від 3 до 15 років.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 178 353 осіб, у тому числі у 636 дітей та у 908 медичних працівників.

Фото: Суспільне