У Києві п’ять шкіл закрили на карантин через COVID-19
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"П’ять шкіл закриті на карантин через випадки захворювання серед учителів. По одній школі в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Печерському та Солом’янському районах", - повідомив Кличко.
За його словами, у 122 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 328 класів, де є хворі учні.
"Всього хворих на коронавірус школярів у столиці 267 та 127 педагогів", - повідомив він.
Столичний голова зазначив, що у дитячих садках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 15 груп.
"Один садок закритий на карантин. Наповненість дітей у дитячих садках сьогодні становить приблизно 50%", - додав він.
Також Кличко зауважив, що місто контролює дотримання закладами освіти регламентів роботи та протиепідемічних заходів.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом.
На сьогодні в столиці вже 19 758 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 275.