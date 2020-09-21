У Києві п’ять шкіл закрили на карантин через COVID-19

У Києві п’ять шкіл закриті на карантин через випадки захворювання серед учителів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"П’ять шкіл закриті на карантин через випадки захворювання серед учителів. По одній школі в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Печерському та Солом’янському районах", - повідомив Кличко.

За його словами, у 122 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 328 класів, де є хворі учні.

"Всього хворих на коронавірус школярів у столиці 267 та 127 педагогів", - повідомив він.

Столичний голова зазначив, що у дитячих садках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 15 груп.

"Один садок закритий на карантин. Наповненість дітей у дитячих садках сьогодні становить приблизно 50%", - додав він.

Також Кличко зауважив, що місто контролює дотримання закладами освіти регламентів роботи та протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом.

На сьогодні в столиці вже 19 758 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 275.