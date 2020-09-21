Кличко попередив, що Київ може опинитися у "червоній зоні"

Столичні підприємці продовжують нехтувати карантинними правилами, через що Київ може опинитися у червоній зоні епідеміологічної небезпеки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Незважаючи на те, що рівень захворюваності зростає, підприємці та відвідувачі кафе, ресторанів, магазинів продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки. Не носять маски, припинили дезінфікувати приміщення, чимало закладів працюють після дозволеного часу. Це безвідповідальність, у результаті якої Київ може опинитися в червоній зоні. Я вкотре закликаю всіх: дотримуйтеся правил, що збережуть ваше здоров’я. Інакше нам всім доведеться сидіти знову на карантині", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що за минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили 248 закладів громадського харчування, торгівлі та ринків Києва та склали 71 протокол про порушення карантину.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом.

На сьогодні в столиці вже 19 758 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 275.