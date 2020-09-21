За добу у Києві виявили ще 275 хворих на COVID-19

У Київі на сьогодні підтверджено 19 758 випадки захворювання на COVID-19, за добу виявлено ще 275 інфікованих.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще 275 людей захворіли на коронавірус минулої доби. Двоє людей померли. Всього коронавірус забрав життя 318 киян", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли 139 жінок віком від 18 до 93 років і десять дівчаток від трьох до 16 років, а також 120 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв і шість хлопчиків від п'яти до 17 років.

Серед хворих також вісім медиків.

Кличко зазначив, що одужали за минулу добу дев'ятеро киян. Всього від початку пандемії коронавірус подолали 5868 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі (74), Деснянському (36), Дніпровському районі (35)", - повідомив міський голова.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджено у 178 353 осіб.