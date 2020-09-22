"Червона зона" на Буковині: у двох районах не працюють школи, садки, кафе і непродуктові магазини

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли голови Герцаївської та Кельменецької районних державних адміністрацій Лілія Олару та Богдан Олійник.

"У нас уже другий тиждень поспіль, відколи ми увійшли до червоної зони, не працюють школи і дитячі садочки. Транспорт працює в режимі спецперевезень - довозить працівників підприємств, лікарів на роботу. Також у нас працюють продуктові магазини, а магазини з будматеріалами працюють на виніс. Тобто, покупці роблять онлайн-замовлення і приходять у магазин забрати їх. Закладів харчування у нас в районі небагато, вони також працюють на виніс", - сказала Олару.

Вона також розповіла, що наразі в районі зменшується захворюваність на коронавірус і там сподіваються, що з наступного тижня Герцаївський район перейде із червоної до помаранчевої зони поширення коронавірусу.

"Взагалі-то ми попали у червону зону за рахунок Острицької ОТГ, де є чимало хворих у тих селах, які розташовані близько до Чернівців. Адже багато мешканців Острицької ОТГ працюють в обласному центрі. А в решті району захворюваність не така велика. Наприклад, за перші два тижні навчального року, коли наші школи були відкриті, захворіли лише двоє учителів саме в Острицькій ОТГ. Там закрили один клас у школі села Горбово і один клас у школі Остриці. Серед учнів ніхто не захворів", - додала голова Герцаївської районної адміністрації.

Також висловлює оптимізм щодо можливого пом'якшення карантину і її колега із Кельменецького району Богдан Олійник. Він каже, що за останні тижні у районі знизилась кількість підтверджених випадків COVID-19, наразі завантаженість ліжок у районній лікарні складає близько 50%.

"Станом на сьогодні у нас також не працюють школи і садочки. Але вже з наступного тижня сподіваємось, що освітні заклади запрацюють. Оскільки, за нашими підрахунками, ми підходимо під помаранчеву зону поширення коронавірусу. Також у нас наразі не працює і громадський транспорт, люди добираються на роботу або власним транспортом, або шукають знайомих, сусідів тощо. Закритими залишаються усі розважальні заклади, кафе, заклади громадського харчування тощо", - сказав голова Кельменецької РДА.

Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій.

Зокрема, у Герцаївському та Кельменецькому районах Чернівецької області заборонена: посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення; відвідування закладів освіти; приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах тощо. Винятки: торгівля продуктами харчування та товарами першої необхідності. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної та ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку.

З 21 вересня в Україні почав діяти новий розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епіднебезпеки. До червоної зони віднесли 14 адміністративно-територіальних одиниць, серед яких є два райони Чернівецької області.