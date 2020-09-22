На "червоних" територіях Чернігівщини дозволили роботу громадського транспорту й закладів освіти

У місті Ніжині та Носівському районі Чернігівщини, які за епідситуацією віднесені до "червоної" зони, громадський транспорт і заклади освіти продовжать роботу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"У Ніжині та Носівському районі з 22 вересня працюватимуть транспорт та заклади освіти. Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого на основі звернень та консультацій з регіонами переглянули карантинні обмеження для населених пунктів, віднесених до "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - ідеться у повідомленні.

За словами заступника голови ОДА Андрія Подорвана, з пропозицією переглянути обмеження для "червоних" територій облдержадміністрація звернулась до Держкомісії ще минулої п’ятниці. Вона запропонувала дозволити роботу громадського транспорту з наповненням до 50% місць у салоні, і цю пропозицію було підтримано. Окрім того, дозволили роботу освітніх закладів. Подорван підкреслив, що послаблення карантинних обмежень - тимчасові. Якщо будуть фіксуватися сплески захворювання, то їх доведеться посилювати.

Водночас чинними залишаються інші обмеження для "червоних" зон, як то заборона діяльності закладів культури та громадського харчування, кінотеатрів, торговельно-розважальних центрів, спортивних залів, фітнес-центрів та інше.

В ОДА зазначили, що відсьогодні в Чернігівській області діють усі три рівні епідемічної небезпеки. У "червоній" - Ніжин та Носівський район, у "помаранчевій - 3 райони, у "жовтій" - Прилуки, Чернігів та 8 районів. Усього Чернігівщина має 22 райони.

Станом на 21 вересня на Чернігівщині зареєстровано 3 356 випадків інфікування коронавірусом: 1 537 людей одужало, 1 558 лікуються амбулаторно, 198 - у лікарнях. Летальних випадків - 51, ще у 12-ти померлих COVID-19 був супутнім діагнозом.

В Україні на 22 вересня лабораторно підтверджено 181 237 випадків інфікування коронавірусом, з них 3 642 летальних. За останню добу зафіксовано 2 884 нових випадків.