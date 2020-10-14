У Запоріжжі два університети переходять на дистанційне навчання

"Запорізька політехніка" та Запорізький національний університет переходять на дистанційне навчання.

Відповідні накази підписані ректорами та оприлюдненні на сайтах вишів, передає кореспондент Укрінформу.

"Перевести всі форми навчання в НУ «Запорізька політехніка» для здобувачів вищої освіти на період з 15.10.2020р. по 15.11.2020р. на дистанційний формат навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (зокрема сервісу «Системи дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка»), - йдеться в наказі ректора політехніки.

"Наказано здійснити з 19.10.2020 перехід на дистанційну форму навчання всіх факультетів, Інженерного навчально-наукового інституту та коледжів університету", - зазначається в наказі ректора ЗНУ.

Також в Національному університеті вирішили організувати тимчасовий виїзд мешканців гуртожитків (за їхнім бажанням) з 19.10.2020 р.; забезпечити права щодо проживання у гуртожитках сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, «червоних карантинних зон», здобувачів освіти, які проходять практику, іноземних громадян та осіб без громадянства, здобувачів освіти, які поєднують навчання з роботою, з максимальним дотриманням карантинних обмежень і заходів безпеки; проводити щоденний моніторинг стану здоров’я студентів, які залишаються в гуртожитку в період оголошеного карантину; заборонити відвідування гуртожитків сторонніми особами.

Як повідомлялось, за даними Запорізької ОДА станом на 13 жовтня в області 2951 учень перебуває на самоізоляції (206 вчителів та 171 клас).

В Україні станом на 14 жовтня лабораторно підтверджено 276 177 випадки COVID-19, з них за добу – 5 590 нових.