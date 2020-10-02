На Запоріжжі три школи перевели в онлайн, ще 107 класів - на самоізоляції

З початку навчального року в Запорізькій області на самоізоляції перебувають 107 класів, на дистанційну роботу переведено три навчальні заклади.

Про це під час брифінгу в Запорізькій ОДА заявив заступник директора ДУ “Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ” Олександр Мащак, передає кореспондент Укрінформу.

“З початку навчального року на коронавірус захворіли 115 учнів та 95 вчителів. На самоізоляції, як контактні особи, перебувають 2854 учні та 217 працівників освіти. Це десь 107 класів”, - сказав Мащак.

За його словами, станом на 2 жовтня, повністю переведені на дистанційну роботи 3 заклади освіти: у Вільнянському, Токмацькому та Оріхівському районах.

У Запорізькій області вже 4633 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. За минулу добу виявлено рекордну кількість хворих — 156.

Рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 1 жовтня, з 00:00 5 жовтня у містах Мелітополь і Токмак, Пологівському та Оріхівському районах подовжений помаранчевий рівень епідемічної безпеки.

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В містах Запоріжжя, Бердянськ, Веселівському, Вільнянському, Гуляйпільському, Запорізькому, Мелітопольському, Приазовському, Новомиколаївському, Токмацькому та Якимівському районах встановлений жовтий рівень епідемічної безпеки. У порівнянні з минулим тижнем з жовтої зони виключений Михайлівський район, додано Приазовський.

Станом на 2 жовтня в Україні вперше зафіксовано рекордну кількість нових випадків COVID за добу – 4633.